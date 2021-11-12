Проект компенсационного дома на улице Гареева в Казани проходит государственную экспертизу

В Казани проектная документация компенсационного дома на улице Гареева проходит государственную экспертизу. Заключение должно быть готово в декабре 2021 года. об этом сообщается в телеграм-канале Фонда поддержки дольщиков Республики Татарстан.

Экспертизу проводит Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре. Прохождение госэкспертизы является обязательным требованием действующего законодательства. Оно позволяет провести оценку соответствия разработанного проекта требованиям технических регламентов.

Согласно проекту дом должен состоять из десяти этажей и трех секций. В наружной отделке используется керамический кирпич. Также предусмотрена чистовая отделка жилых помещений. На территории дома запланированы площадки для занятий спортом, детских игр, игровая спортивная площадка и парковка на 164 места.

Дом предназначен для дольщиков, купивших квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию дома № 3 ЖК «Золотая середина». Решение о восстановлении прав дольщиков путем предоставления квартир в компенсационном доме принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: t.me/fpdrt

В этом году в Татарстане досрочно выполнили программу поддержки дольщиков. Введено в эксплуатацию девять проблемных домов с общей площадью свыше 300 тысяч кв. м, восстановили в правах более 2,3 тысячи жителей.





Дарья Акимова