В этом году в Татарстане досрочно выполнили программу поддержки дольщиков

В Татарстане досрочно завершили программу поддержки дольщиков. Так, в республике ввели в эксплуатацию девять проблемных домов с общей площадью свыше 300 тысяч кв. м, а также восстановили в правах более 2,3 тысячи жителей. Об этом сообщает телеграм-канал Фонда поддержки дольщиков РТ.

В сообщении указано, что семь наиболее крупных сданных домов достроили при помощи механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. К таким объектам относятся дома жилых комплексов «МЧС», «Золотая середина» и «Молодежный», а также здание на улице Достоевского. Причем некоторые из них пришлось возводить практически с нуля.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в следующем году планируется завершение строительства ЖК «Мелодия» на улице Габишева, паркинга дома №1 ЖК «МЧС», восстановление прав по объекту ЖК «Поколение» по улице Кутуя и др.

Вчера в Казани ввели в эксплуатацию последний долгострой «Свея» на улице Заслонова. Вскоре 61 обманутому дольщику начнут выдавать ключи.

Диана Жиленкова