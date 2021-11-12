В 2021 году жители Казани пользовались электросамокатами в 5 раз чаще, чем в прошлом

В 2021 году жители Казани проехали на электросамокатах в 5 раз больше, чем в предыдущем. Такие данные приводит пресс-служба сервиса краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh.

За семь месяцев текущего года казанцы проехали почти 5 млн километров на новом виде транспорта. Число пользователей самокатами увеличилось в 3,5 раза, а общий парк компании вырос до 1500 самокатов.

Жители столицы Татарстана обычно выбирали электросамокат для поездок на небольшие расстояния, которые до этого они совершали на своих машинах, такси или общественном транспорте. Также самокаты использовались для замены автомобилей составными поездками, таких как самокат + метро.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре МВД и Минтранс РФ подготовили правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.



Дарья Акимова