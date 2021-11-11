В России сообщили, что у Белоруссии нет оснований высылать мигрантов обратно в их родные страны

Фото: кадр видео (архив)

У России накопилось множество вопросов в отношении стран Евросоюза в вопросе миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перед рассмотрением этого вопроса в Совбезе.

По его словам, эти вопросы будут безусловно заданы коллегам. Также Полянский заявил, что у Белоруссии нет оснований для высылки мигрантов обратно в их родные государства. Тем временем действия Польши по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией нарушают международные нормы, сообщает ТАСС.

Фото: кадр видео

Вчера ситуацию на границе обсудили и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Он предложил наладить обсуждение этих вопросов в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском.

Диана Жиленкова