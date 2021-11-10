Меркель заявила, что РФ может повлиять на ситуацию с беженцами в Белоруссии

Россия способна повлиять на Минск в ситуации с наплывом беженцев в Евросоюз через Белоруссию. Такого мнения придерживается и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Сегодня проблему миграционного кризиса на границах Белоруссии со странами ЕС она обсудила с лидером РФ Владимиром Путиным. Он предложил наладить обсуждение этих вопросов в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском. Разговор может продолжиться уже сегодня, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

За последние сутки в Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Вчера сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленного независимого государства.

Диана Жиленкова