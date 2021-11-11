В Татарстане на содержание объектов благоустройства Иннополиса в зимний период выделят 1,3 млн рублей

В Татарстане объявили тендер на содержание объектов благоустройства Иннополиса в зимний период. Заказчиком выступает исполком города. Начальная цена договора — 1,3 млн рублей.

Исполнителю необходимо оказать услуги по уборке дорог. Сюда входят очистка от снежно-ледяных образований, подметание и сдвигание снега во время снегопада, посыпание дорог песко-соляной смесью и противогололедным реагентом, вывоз и размещение снега на специализированном полигоне и др. Работы необходимо осуществлять в течение декабря.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 18 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

Недавно сообщалось, что в Иннополисе появится центр по разработке беспилотных кораблей.

Диана Жиленкова