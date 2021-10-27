Центр по разработке беспилотных кораблей появится в Иннополисе

В Университете Иннополис появится центр разработок АО «Корпорация морского приборостроения». Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин подписал соглашение о сотрудничестве правительства с АО «Корпорация морского приборостроения». Стороны договорились о совместной работе над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами.

На базе центра участники соглашения займутся разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры, морского геофизического и гидрографического оборудования и других программных продуктов, а также проектированием и строительством судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана. Стороны также обсудили создание в республике полигона для испытаний безэкипажных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии предприятий республики.

В конце сентября объединенная судостроительная корпорация (ОСК) спустила на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором будет применяться технология безэкипажного судовождения. В его разработке участвовали студенты из Казани.



Татьяна Леухина