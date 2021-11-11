В Казани стартовала противогололедная обработка улиц

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в столице Татарстана городские дорожные службы приступили к противогололедной обработке улиц. Для этих целей привлекли 48 комбинированных дорожных машин и 80 рабочих, сообщает мэрия города.

Первым делом специалисты обработают спуски, подъемы, мостовые сооружения, перекрестки и основные магистральные дороги. На них наносят твердые и двухфазные реагенты, а второстепенные дороги обрабатываются песко-соляной смесью.

Фото: realnoevremya.ru

В общей сложности подготовлены 80 тысяч тонн песко-соляной смеси и 32 тысячи тонн реагента. Таких запасов хватит на два года.

Сегодня в городе прошел первый сильный снегопад. Еще днем на дорогах начали образовываться заторы, а к вечеру пробки достигли 10 баллов. В некоторых местах произошли ДТП.

Диана Жиленкова