Московский омбудсмен по ресторанному бизнесу: введение QR-кодов фатально для заведений общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что введение QR-кодов для заведений общепита приведет к тому, что многие из них впоследствии закроются. По его словам, это чревато падением выручки, даже если она снизится на 20% — это уже фатально для ресторана.

— Мы видим по ряду регионов, где введены QR-коды, как это работает и что происходит: работает только то, что подлежит доставке, — это пицца, суши, бургеры, какая-то нижняя часть отрасли, все «легкое» выживает, — заявил Миронов.

Сложнее всего приходится заведениям, специализирующимся на национальной кухне, и гастрономическим ресторанам. По его словам, это связано с тем, что такие заведения годами развивают свой бизнес — подготавливают людей, развивают меню, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что в России готовят законопроект об обязательных QR-кодах в кафе. Кроме того, федеральный оперштаб анонсировал аналогичные документы для транспорта и магазинов.



Татьяна Демина