Мэрия Казани опубликовала номера горячих линий по вопросам уборки снега

Мэрия Казани опубликовала номера телефонов горячих линий по вопросам уборки снега. Информация опубликована в telegram-канале исполкома.

В мэрии сообщали, что на дороги города вышла спецтехника, которая начала противогололедную обработку с использованием реагентов и песко-соляной смеси.

Сегодня днем в столице Татарстана пошел первый снегопад. На дорогах возникли заторы, по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигают 6 баллов. К 18 часам сервис прогнозирует восьмибалльные заторы. Неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра.

Татьяна Леухина