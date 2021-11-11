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Мэрия Казани опубликовала номера горячих линий по вопросам уборки снега

15:34, 11.11.2021 2
Мэрия Казани опубликовала номера горячих линий по вопросам уборки снега
Фото: realnoevremya.ru

Мэрия Казани опубликовала номера телефонов горячих линий по вопросам уборки снега. Информация опубликована в telegram-канале исполкома.

В мэрии сообщали, что на дороги города вышла спецтехника, которая начала противогололедную обработку с использованием реагентов и песко-соляной смеси.

Сегодня днем в столице Татарстана пошел первый снегопад. На дорогах возникли заторы, по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигают 6 баллов. К 18 часам сервис прогнозирует восьмибалльные заторы. Неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:12
    надо сохранить, пригодится зимой
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  • Анонимно 16:16
    Сейчас начнётся предновогодняя суета:)
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