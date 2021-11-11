Участники музыкальной лаборатории «Tat Cult Lab/Музыка» представили песню об озере Кабан
Участники музыкальной лаборатории «Tat Cult Lab/Музыка» Байару Такшина, Марат Сулейманов, Илюза Туктамышева, Максим Морозов и Сергей Костюжов записали песню, посвященную озеру Кабан. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте набережной.
Песню можно послушать на музыкальном сервисе. Ее планируется добавить в плейлист, который играет на набережной.
Ранее набережная озера Кабан победила в категории «Ландшафт» международной архитектурной премии BLT Built Design Awards.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым