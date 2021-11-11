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Участники музыкальной лаборатории «Tat Cult Lab/Музыка» представили песню об озере Кабан

12:04, 11.11.2021
Участники музыкальной лаборатории «Tat Cult Lab/Музыка» представили песню об озере Кабан
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Участники музыкальной лаборатории «Tat Cult Lab/Музыка» Байару Такшина, Марат Сулейманов, Илюза Туктамышева, Максим Морозов и Сергей Костюжов записали песню, посвященную озеру Кабан. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте набережной.

Песню можно послушать на музыкальном сервисе. Ее планируется добавить в плейлист, который играет на набережной.

Ранее набережная озера Кабан победила в категории «Ландшафт» международной архитектурной премии BLT Built Design Awards.

ОбществоКультура Татарстан

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