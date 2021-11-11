В Нижнекамске представили нового депутата городского совета

Фото: e-nkama.ru (на фото Елена Сабакаева - справа)

ТИК Нижнекамска передала вакантный мандат кандидату из списка партии «Единая Россия» Елене Сабакаевой. Сегодня ей на заседании городского совета вручили значок депутата и официальное удостоверение.

Напомним, Айдар Метшин был избран депутатом Госдумы РФ и сложил полномочия депутата горсовета.

Также в городской совет Нижнекамска поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от Альберта Ягудина, в связи с передачей ему вакантного мандата депутата Госсовета республики.

Фото: e-nkama.ru

Елена Сабакаева родилась в Днепропетровске. Окончила Университет Российской академии образования и КФУ. С 2020 года занимает должность исполнительного секретаря нижнекамского местного отделения партии «Единая Россия». Ранее она избиралась депутатом городского Совета третьего созыва, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Вчера ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета республики. Депутатами республиканского парламента стали Динар Бариев и Альберт Ягудин.

