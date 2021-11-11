В Арском районе построили дорогу к селу Смак-Корса

В Арском районе Татарстана построили дорогу к населенному пункту Смак-Корса протяженностью 1,6 км. У жителей села появился выезд на основную региональную дорогу Арск — Сиза.

Работы проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В ходе реконструкции рабочие уложили асфальт, сделали двухполосную дорогу. По просьбе жителей села ее провели до мечети и сельского клуба.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Кроме того, рабочие сделали подъезд к фермерскому хозяйству и новую гофрированную водопропускную трубу. На всей протяженности новой дороги укрепили обочины по метру с каждой стороны, установили 2 искусственные неровности, 54 дорожных знака, 26 сигнальных столбиков и нанесли дорожную разметку. Теперь здесь обеспечен круглогодичный проезд школьного автобусного маршрута.

Генеральный подрядчик реконструкции — АО «Татавтодор», проектировщик — АО «Институт «Татдорпроект», сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.



В понедельник ведомство сообщило о завершении капитального ремонта на пятикилометровом участке с 20,1 км по 25,5 км М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши в Тюлячинском районе.

