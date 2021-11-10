В текущем году в Татарстане экспорт продукции АПК составит 80% от плана

В Татарстане экспорт продукции АПК составляет более $204 млн или 64%. В основном отставание от прогнозируемых показателей происходит по масложировой отрасли и зерновой группе товаров. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



В 2020 году увеличили объем реализованной зерновой продукции на экспорт. В этом году рост также ожидался, однако из-за сложившихся погодных условий экспорт зерна в регионе остановили. Валовой сбор обеспечил только внутреннюю потребность на 70 %.

Фото: agro.tatarstan.ru

Глава ведомства заверил, что по предварительным данным Татарстан выполнит план по экспорту продукции, в натуральном выражении он составит порядка 80% от плана.

В начале месяца сообщалось, что за девять месяцев текущего года в республике производство сельской продукции упало на 11,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Диана Жиленкова