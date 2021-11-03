В Татарстане за 9 месяцев сельхозпроизводство упало почти на 12%

За девять месяцев текущего года в Татарстане производство сельской продукции упало на 11,9% по сравнению с тем же периодом 2020 года. В общей сложности республиканские сельхозпроизводители произвели продукцию на 191,3 млрд рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

Согласно докладу о социально-экономическом положении РТ, в хозяйствах всех категорий намолотили 2,4 млн тонн зерна, накопали 8 млн тонн картофеля, 5,9 млн тонн сахарной свеклы, а также собрали 2,2 млн тонн овощей открытого и защищенного грунта.



Фото: agro.tatarstan.ru

В сентябре глава региона Рустам Минниханов обратил внимание на большие трудности, с которыми столкнулись работники АПК из-за засухи. Говоря об урожае, он заметил, что повторился 2010 год. По словам президента, хотя падение и было значительно меньше, но получилось очень ощутимым.

Диана Жиленкова