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В Менделеевске назначили нового начальника Управления образования

22:26, 10.11.2021
В Менделеевске назначили нового начальника Управления образования
Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Сегодня глава Менделеевского района Татарстана Валерий Чершинцев представил нового руководителя Управления образования Алексея Миронова. Об этом сообщает пресс-служба района.

Он сменил Ильбара Тагирова. Ранее Алексей Миронов занимал пост директора в средней общеобразовательной школе № 51 в Набережных Челнах.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось о назначении руководителем исполкома Нижнекамского района республики Рамиля Муллина. Ранее он занимал этот пост как исполняющий обязанности. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Муллина, занимавшего несколько лет должность главы Муслюмовского района Татарстана, назначили и.о. главы Нижнекамского района в начале прошлого месяца.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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