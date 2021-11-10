Татарстан оказался в числе регионов с активными темпами переписи населения

Фото: Ринат Назметдинов

Свыше 90% жителей России приняли участие во Всероссийской переписи населения — это более 133 млн человек. Отличные темпы наблюдаются и в Татарстане, отметил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, уже завершилась или близится к этой стадии перепись в Москве и Московской области, Санк-Петербурге, Чеченской Республике, Тульской области, Мордовии и Краснодарском крае, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Росстата отметил, что в процедуре участвуют более 300 тысяч переписчиков — это в два раза меньше, чем 10 лет назад. Такого показателя удалось достичь за счет нововведений: в этом году участие в переписи можно впервые принять в онлайн-формате на портале госуслуг.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится уже через четыре дня. Итоги первого этапа опубликуют до 31 мая следующего года, а результаты второго — до 31 декабря 2022 года.

Диана Жиленкова