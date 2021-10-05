В Казани ряд домов останется без газа
В Казани в ряде домов временно прекратят подачу газа. Это связано с проведением работ по замене газовой задвижки на газопроводе среднего давления, расположенном на Оренбургском тракте.
Газоснабжение отключат с 8:00 6 октября и до окончания работ 7 октября газа в многоквартирных и частных домах. Со списком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.
Жителям домов на период проведения работ нужно будет закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. При повторном пуске газовых приборов нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ в дом сотрудникам ЭПУ «Казаньгоргаз».
При появлении в квартире или жилом доме запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Необходимо незамедлительно покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, 104 (с мобильного), 112. До приезда аварийной бригады в загазованном помещении строго запрещено зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии