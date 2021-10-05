В Казани ряд домов останется без газа

В Казани в ряде домов временно прекратят подачу газа. Это связано с проведением работ по замене газовой задвижки на газопроводе среднего давления, расположенном на Оренбургском тракте.

Газоснабжение отключат с 8:00 6 октября и до окончания работ 7 октября газа в многоквартирных и частных домах. Со списком можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

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Жителям домов на период проведения работ нужно будет закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. При повторном пуске газовых приборов нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ в дом сотрудникам ЭПУ «Казаньгоргаз».

При появлении в квартире или жилом доме запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Необходимо незамедлительно покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, 104 (с мобильного), 112. До приезда аварийной бригады в загазованном помещении строго запрещено зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.