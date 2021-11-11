В Татарстане на проведение форума работающей молодежи выделят 2,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство по делам молодежи Татарстана объявило тендер на организацию и проведение форума работающей молодежи. Начальная цена договора — 2,8 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Исполнителю необходимо организовать проживание и питание для участников, оргкомитета и волонтеров мероприятия, арендовать транспорт для перевозки гостей и экспертов форума, изготовить раздаточную и сувенирную продукцию, предоставить средства индивидуальной защиты и др. Услугу необходимо оказать до 31 декабря текущего года. Мероприятие должно пройти не дальше 25 км от Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 17 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

В сентябре ведомство объявляло тендер на оказание услуг по обеспечению подготовки парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей. Для этих целей предусмотрели более 1,5 млн рублей.



Диана Жиленкова