В Татарстане на проведение форума работающей молодежи выделят 2,8 млн рублей
Министерство по делам молодежи Татарстана объявило тендер на организацию и проведение форума работающей молодежи. Начальная цена договора — 2,8 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.
Исполнителю необходимо организовать проживание и питание для участников, оргкомитета и волонтеров мероприятия, арендовать транспорт для перевозки гостей и экспертов форума, изготовить раздаточную и сувенирную продукцию, предоставить средства индивидуальной защиты и др. Услугу необходимо оказать до 31 декабря текущего года. Мероприятие должно пройти не дальше 25 км от Казани.
Заявки на участие принимаются до 17 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.
В сентябре ведомство объявляло тендер на оказание услуг по обеспечению подготовки парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей. Для этих целей предусмотрели более 1,5 млн рублей.
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