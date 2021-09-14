Министерство по делам молодежи Татарстана объявило тендер на подготовку парашютистов-разрядников

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство по делам молодежи Татарстана объявило тендер на оказание услуг по обеспечению подготовки парашютистов-разрядников, в том числе на базе военно-полевых лагерей. На эти цели из республиканского бюджета готовы потратить более 1,5 млн рублей.

Организация и проведение теоретической и практической подготовки парашютистов-разрядников проводится с целью развития парашютного спорта и его популяризации среди татарстанской молодежи, следует из документации на портале госзакупок.

Исполнитель должен организовать отбор молодежи районов республики для подготовки и совершения прыжков с парашютом, в том числе из числа участников профильных лагерей. От него требуется организовать сбор и предоставление медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья, позволяющее совершить прыжок с парашютом, и т. п.

Фото: Максим Платонов (архив)

В общей сложности исполнитель обеспечивает организацию и проведение не менее 516 прыжков с парашютом на полевом аэродроме в Татарстане. Для этого должны использоваться парашюты типов «Юниор», «Д-6 серии 4».



Татьяна Демина