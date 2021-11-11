Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -5 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен мокрый снег, в отдельных районах республики — кратковременная метель, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Синоптики обещают северо-западный ветер с переходом на юго-западный умеренный, местами порывы будут достигать до 15—17 м/с. Утром температура воздуха составит -3..-8 градусов, днем 0..-5 градусов. На дорогах может образоваться гололедица.

В Казани температура воздуха днем составит -1..-3 градуса. В Набережных Челнах — от -1 до -5 градусов.

Как рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, в Казани в ближайшие дни ночные и дневные температуры будут отрицательными. Выпадет снег. Подробнее — в материале.



Диана Жиленкова