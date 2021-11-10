В России могут появиться штрафы за нарушение срока внесения цен на стройресурсы в информсистему

Минстрой России предложил ввести штрафы за нарушение срока внесения информации о ценах на стройматериалы в федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Законопроект появился на сайте проектов нормативных правовых актов сегодня.

Согласно документу, предлагается установить административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, обязанных представлять информацию при мониторинге цен на строительные ресурсы.

Сейчас данные о ценах на строительные ресурсы нужно размещать во ФГИС ЦС каждый квартал, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а с 2022 года — ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова