В Татарстане появились новые земельные участки для жилищного строительства

В разных районах Татарстана появились 17 новых земельных участков площадью более 74 тысяч кв. м для жилищного строительства. Из них 13 предусмотрено для индивидуальной застройки, еще 4 — для многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Как сообщил руководитель ведомства Азат Зяббаров, сведения об участках располагаются на электронном сервисе «Земля для стройки», с помощью которого можно выбрать проверенную землю. К слову, новые участки расположены в Зеленодольском, Пестречинском, Альметьевском и Нижнекамском районах.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в Росреестре РТ рассказали, что в республике активно приобретают недвижимость жители других регионов, но при этом не покидают родную область. Такое явление называется экстерриториальной регистрацией.

Диана Жиленкова