Защитника «Рубина» Самошникова не вызвали в сборную России

Защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова не вызвали в сборную Россию по медицинским причинам. Об этом сообщается в Twitter сборной.

Вместе с ним из состава вывели полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. В сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре сборная России проведет два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге — со сборной Кипра, а 14 ноября в Сплите с Хорватией.

1 ноября тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный список спортсменов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.

