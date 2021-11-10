На пожаре в квартире в Рыбно-Слободском районе пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Минувшим вечером в квартире в деревне Полянка Рыбно-Слободского района произошел пожар. В результате инцидента пострадал мужчина 1990 года рождения, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

К моменту приезда пожарных сложилась следующая обстановка: дым валил из окон спальни и зала, горели потолочное перекрытие и мебель. Прибывшее подразделение встретила собственница, которая сообщила, что внутри квартиры никого нет. На момент пожара в квартире находился ее пьяный сын. Он покинул квартиру до приезда пожарных.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пострадавшего госпитализировали в Рыбно-Слободскую ЦРБ с термическими ожогами первой степени лица и шеи (6%). Врачи диагностировали отравление продуктами горения. Состояние охарактеризовали как средней тяжести. Огонь повредил спальню, зал на площади 63 кв. м, сгорели домашние принадлежности. Предварительная причина пожара — поджог.

В ноябре в Адмиралтейской слободе Казани загорелся дом бывшего первого вице-премьера республики Равиля Муратова. Никто не пострадал.

