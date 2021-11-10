Мурашко: в России вакцины «Спутник Лайт» достаточно

В России достаточно вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Проблем с производством этого препарат нет. Вакцина есть в наличии, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу Мурашко сообщал, что в некоторых регионах наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт». Поставки дополнительных объемов начались с понедельника. Об отсутствии «Спутника Лайт» ранее сообщали в Башкирии. Республика ожидает поставки более 20 тыс. доз вакцины после 7 ноября.



Ажиотаж вокруг этого препарата возник из-за того, что получить QR-код можно сразу после вакцинации. В медучреждениях начали прививать этим препаратом на платной основе. В Минздраве РТ отмечали, что иммунизация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» рекомендована только тем людям, которые уже переболели COVID-19 или проходят повторную вакцинацию. В остальных же случаях рекомендована двухкомпонентная вакцина.



Татьяна Леухина