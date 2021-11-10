В Татарстане за последние сутки коронавирусом заболели 242 человека

В Татарстане зарегистрировано 242 новых случая коронавируса, из них два — завозные, 240 — контактные, сообщил региональный Минздрав.

Госпитализировали 70 человек, 172 получают лечение на дому. По состоянию на 10 ноября в Татарстане зарегистрировали 32 898 случаев COVID-19. За весь период в республике выздоровел 26 241 человек, в том числе 165 за минувшие сутки.

Больше всего заболевших в Казани (141), Чистопольском районе (25), в Набережных Челнах (17) и Нижнекамском районе (13).

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане выявили 252 случая заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко