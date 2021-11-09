В Татарстане за минувшие сутки выявили 252 новых случая COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 252 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 32 656. 6 случаев завозных, 246 — контактных.

46 жителей республики госпитализировали, 206 получают лечение на дому.

167 заболевших выявили в Казани, 16 — в Челнах. По 7 случаев выявили в Бугульминском и Нижнекамском районах, по 5 — в Альметьевском, Высокогорском, Тетюшском районах. 4 заболевших зарегистрировали в Зеленодольском районе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 новых случая COVID-19 зафиксировали в Заинском, Лаишевском, Тукаевском районах, 2 — в Агрызском, Пестречинском, Сабинском, Буинском. В Апастовском, Балтасинском, Елабужском, Кайбицком, Кукморском, Лениногорском, Мензелинском, Нурлатском, Черемшанском и Чистопольском районах выявили по одному случаю коронавируса.



128 пациентов выздоровели за сутки, всего — 26 076. Подтвердилась смерть 12 человек, за весь период пандемии от коронавируса умерли 1 069 татарстанцев.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Татарстане уровень коллективного иммунитета достигает 32,9%. Республика теперь соответствует только одному критерию региона, свободного от COVID-19. Ранее регион подходил по двум пунктам.

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Татьяна Леухина