Синоптики рассказали, какую погоду в России можно ожидать зимой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказал, какую погоду следует ожидать этой зимой в России. Об этом сообщает ТАСС.

По последним расчетам синоптиков получается, что зима станет не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад. Она пройдет по мягкому сценарию, но при этом ожидается большое количество осадков.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik также подтвердил, что зима будет теплой и похожей на европейскую.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане тем временем на этой неделе ожидается похолодание до -9 градусов и снег.



Дарья Акимова