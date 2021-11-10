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Совфед прекратил сенаторские полномочия Марии Львовой-Беловой

10:33, 10.11.2021
Совфед прекратил сенаторские полномочия Марии Львовой-Беловой
Фото: council.gov.ru

Совет Федерации прекратил досрочно сенаторские полномочия назначенной на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает ТАСС.

Львова-Белова входила в состав комитета Совфеда по социальной политике, а в верхней палате парламента представляла Пензенскую область. Сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2026 года.

Фото: council.gov.ru

Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в октябре. Кандидатуру Львовой-Беловой на этот пост предложил глава государства.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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