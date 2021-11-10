Совфед прекратил сенаторские полномочия Марии Львовой-Беловой

Совет Федерации прекратил досрочно сенаторские полномочия назначенной на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает ТАСС.



Львова-Белова входила в состав комитета Совфеда по социальной политике, а в верхней палате парламента представляла Пензенскую область. Сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2026 года.

Фото: council.gov.ru

Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в октябре. Кандидатуру Львовой-Беловой на этот пост предложил глава государства.

Маргарита Головатенко