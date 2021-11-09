В США планируют вернуть своих астронавтов на Луну в 2025 году

Соединенные Штаты смогут осуществить высадку астронавтов на Луне по программе «Артемида» в 2025 году. Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон.

По его словам, изменения приведут к тому, что запуск первой пилотируемой миссии «Артемида — 2» должен быть запланирован на май 2024 года.

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«Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека [на Луне] как минимум до 2025 года», передает слова Нельсона ТАСС.

В прошлом месяце сообщалось, что NASA готовит соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах. Ожидается, что российский космонавт полетит на американском корабле осенью 2022 года.

Диана Жиленкова