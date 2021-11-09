Süddeutsche Zeitung: в Германии допустили заморозку «Северного потока-2»

Власти Германии допустили заморозку «Северного потока-2» из-за Украины. Об этом говорится в статье обозревателя Стефана Корнелиуса для издания Süddeutsche Zeitung.

В материале указывается, что Германия находится в энергетической зависимости от России и это является «величайшей внешнеполитической проблемой» страны. Причем она существовала еще во время холодной войны. В качестве варианта выхода из ситуации автор видит обращение к альтернативным источникам энергии.

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Вчера в «Газпроме» рассказали о готовности к запуску «Северного потока — 2». Так, первая нитка уже заполнена техническим газом. К заполнению готовят и вторую нитку. Само строительство газопровода завершилось 10 сентября текущего года.

Диана Жиленкова