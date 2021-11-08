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В «Газпроме» рассказали о готовности к запуску «Северного потока — 2»

17:49, 08.11.2021
В «Газпроме» рассказали о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Фото: gazprom.ru

Газопровод «Северный поток — 2» завершен и готов к запуску. Об этом сообщил замглавы департамента «Газпрома» Алексей Фиников.

По его словам, первая нитка уже заполнена техническим газом. К заполнению готовят и вторую нитку. Для запуска газопровода необходимо предоставить сертификаты о соответствии техническим нормам. Также нужно получить регистрацию как независимый транспортный оператор, передает ТАСС.

Фото: gazprom.ru

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября этого года.

Сегодня сообщалось, что транзит газа по «Северному потоку» с момента запуска десять лет назад превысил 430 млрд кубометров. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа из России в Европу проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии.

Диана Жиленкова
ПромышленностьЭнергетика

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