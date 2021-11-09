В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к коронавирусу

В России необходимо протестировать граждан на антитела к COVID-19 — это поможет понять реальные масштабы популяционного иммунитета к инфекции в регионах. С таким предложением выступил депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов.

По его словам, уровень коллективного иммунитета сложно определить, потому что некоторые жители РФ купили поддельные сертификаты о вакцинации, другие при заболевании не обращаются за помощью к врачу, тем самым не попадая в официальную статистику. Поэтому наиболее полную картину можно получить при тестировании россиян на наличие антител к коронавирусу, передает радио Sputnik.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что уровень коллективного иммунитета к инфекции в России достиг 48%. Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали более 60 млн россиян.

Диана Жиленкова