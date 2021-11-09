В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550

В России создается новая зенитная ракетная система С-550. Об этом сообщают в Министерстве обороны по итогам серии военных совещаний с главой государства Владимиром Путиным.

В сообщении указано, что лидер страны уделил особое внимание важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550. Однако детали о новейшей системе в ведомстве не указаны.

Фото: kremlin.ru

Недавно Владимир Путин рассказал, что военные РФ могут эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов. Он добавил, что на вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотников. Также глава страны заявил о необходимости внедрения перспективных технологий, в том числе искусственного интеллекта.



Диана Жиленкова