В России идут работы по созданию новой зенитной ракетной системы С-550
В России создается новая зенитная ракетная система С-550. Об этом сообщают в Министерстве обороны по итогам серии военных совещаний с главой государства Владимиром Путиным.
В сообщении указано, что лидер страны уделил особое внимание важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550. Однако детали о новейшей системе в ведомстве не указаны.
Недавно Владимир Путин рассказал, что военные РФ могут эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов. Он добавил, что на вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотников. Также глава страны заявил о необходимости внедрения перспективных технологий, в том числе искусственного интеллекта.
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