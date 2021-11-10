В Казани задержали подозреваемого в серии мошенничеств

Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя. Его подозревают в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Подозреваемый работал по единой схеме преступления: находил объявления о продаже дорогостоящих вещей, встречался с продавцом, показывал фальшивый чек об оплате и забирал товар.

Фото: Максим Платонов

Полученные незаконным способом товары были самыми разными: смарт-часы, игровая приставка, дорогая куртка. В общей сложности полицейские установили его причастность к 20 преступлениям. Свою вину молодой человек признал.

Недавно пенсионер из Тукаевского района Татарстана отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Ему позвонил злоумышленник и заявил, что его сын стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями. Чтобы не возбуждать уголовное дело, мошенник попросил денежные средства.

Диана Жиленкова