Пенсионер из Тукаевского района Татарстана отдал мошенникам 500 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Пенсионер из Тукаевского района обратился в полицию после того, как ему ночью позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями. Чтобы не возбуждать уголовное дело, мошенник попросил 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Кроме того, пенсионер отдал деньги водителю такси. Личность курьера установили: он объяснил, что его попросили забрать средства и перевести их на банковский счет звонившего, поскольку тот находится во Владивостоке. Мошенник заявил, что ему не хватает денег для покупки автомобиля и недостающую сумму должен передать его отец. В качестве награждения курьеру обещали 15 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

В результате пенсионеру деньги отдали. В ведомстве призвали таксистов и курьеров не заниматься переводом денег, поскольку так можно стать соучастником преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Недавно житель Казани отдал мошенникам 240 тысяч рублей, совершив для этого 24 банковские операции. Во время телефонного звонка неизвестный представился сотрудником банка и заявил, что кто-то завладел паспортными данными мужчины и пытается оформить на него кредит. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Диана Жиленкова