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Глава Минздрава России заявил о замедлении темпов заболеваемости коронавирусом в стране

19:58, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Минздрава России заявил о замедлении темпов заболеваемости коронавирусом в стране
Фото: minzdrav.gov.ru

В России на прошлой неделе замедлился рост количества пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением врачей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

По его словам, замедление выявлено впервые за последние два месяца. Однако показатели остаются достаточно высокими — 1,3 млн человек. В общей сложности по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в ведомстве рассказали, что третья волна заболеваемости коронавирусом переросла в четвертую. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в европейском регионе ВОЗ, во многом это связано и с обстановкой в РФ.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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