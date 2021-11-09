В Минздраве заявили, что третья волна COVID-19 уже переросла в четвертую

Фото: Максим Платонов (архив)

В России третья волна заболеваемости COVID-19 плавно переросла в четвертую. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

Наиболее неблагоприятная ситуация по коронарусу — в европейском регионе ВОЗ, во многом это связано и с ситуацией в России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается, — приводит «РИА Новости» его слова.

По данным Чуланова, сейчас развернуто более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19, более 1 миллиона человек находятся на лечении. Это максимальное число, отметил он.

Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина