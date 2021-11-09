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СМИ: власти обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

19:07, 09.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ: власти обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах
Фото: Максим Платонов

В России профильные министерства и транспортные компании обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах. В частности, идет речь о проработке технических возможностей запуска такой системы в случае введения QR-кодов в транспорте.

На данный момент собираются предложения от различных ведомств, Госдумы и Совфеда. Решение могут принять после 15 ноября. Такая система может быть утверждена в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает РБК со ссылкой на внутренние источники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем не менее, незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что такой сценарий развития событий в Кремле не обсуждают. По его словам, это прерогатива оперштаба по борьбе с инфекцией.

Диана Жиленкова
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