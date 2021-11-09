СМИ: власти обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

Фото: Максим Платонов

В России профильные министерства и транспортные компании обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах. В частности, идет речь о проработке технических возможностей запуска такой системы в случае введения QR-кодов в транспорте.

На данный момент собираются предложения от различных ведомств, Госдумы и Совфеда. Решение могут принять после 15 ноября. Такая система может быть утверждена в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает РБК со ссылкой на внутренние источники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем не менее, незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что такой сценарий развития событий в Кремле не обсуждают. По его словам, это прерогатива оперштаба по борьбе с инфекцией.



Диана Жиленкова