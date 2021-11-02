«Мы мало знаем друг о друге» — Татарстан напишет «Большой этнографический диктант»

Почему важны «уроки дружбы и согласия» и какие проблемы поможет решить международная просветительская акция

С 3 по 7 ноября в Татарстане, как и по всей России, пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства. В минувшем году к ней присоединились 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. Организаторы надеются, что в этом году акция охватит еще больше людей и государств. Главная цель диктанта — пробудить у людей желание изучать культуру и традиции своего народа. Это стало актуально и в дни Всероссийской переписи населения. Вместе с тем эксперты указывают на ряд проблем — на сегодня в школе нет системного подхода к этнографическому образованию. О том, как в Татарстане пройдет Большой этнографический диктант и как в республике работают над повышением этнографической грамотности, — в материале «Реального времени».

20 федеральных вопросов и 10 региональных

«Большой этнографический диктант — 2021» пройдет как в онлайн-формате, так и очно. В Сети акция стартует 3 ноября в 00:01 по московскому времени на официальном сайте мероприятия — miretno.ru. А в 11:00 того же дня на площадке Дома дружбы народов можно будет написать диктант очно. Кроме того акцию проведут и на других площадках в Казани — в Центральной городской библиотеке на Вишневского,10, в Комитете по развитию туризма Казани, в гимназии №22 и еще ряде школ. Предусмотрены также 244 площадки для проведения этнографического диктанта в районах республики. Его можно будет написать на русском, английском, испанском и китайском языках.

— Задача акции заключается в том, чтобы после прохождения диктанта у всех жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнать больше о тех, кто у нас живет, — сообщила первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Диктант пройдет в тестовом формате. Двадцать вопросов — общефедеральная часть, единая для всех участников, и десять вопросов — региональная часть, разработанная этнологами и ведущими учеными Казанского федерального университета.



— Понятно, что 10 вопросов — это очень мало. Основной посыл, который был заложен в региональных вопросах — отразить все составляющие именно нашей территории, именно нашего региона. Все этносы, которые проживают здесь. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран, — добавила замминистра.

Максимальная сумма баллов, которые можно получить за диктант, — 100. Время прохождения всех заданий — 45 минут. Каждый участник мероприятия получит сертификат, в котором будет обозначено, на какие вопросы он ответил правильно, а на какие — нет.

Фото: mgppu.ru

В 2020 году к акции присоединились 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. В этом году у этнографического диктанта охват будет больше, надеются организаторы. Основной контингент мероприятия, по словам директора ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» Ирека Шарипова, составляют участники и руководители национально-культурных объединений, школьники, иностранцы, участники творческих коллективов.

«Задача — в повышении этнографической грамотности»

— Этнографический диктант придумали в Удмуртии, где я проработал более 20 лет, — сказал Шарипов. — И уже тогда мы обозначали одну из главных проблем национальной политики и межнациональных отношений — в том, что мы мало знаем друг о друге. О национальном устройстве наших государств, стран, субъектов. И задача диктанта как раз состояла в повышении этой этнографической грамотности населения.

— Она растет. Так, если 10 лет назад в республике было два дома дружбы и 11 представительств, филиалов Ассамблеи народов Татарстана, то сегодня представительств в наших районах — более 30, домов и центров дружбы народов уже 13. И наши подсчеты показывают, что людей, вовлеченных в реализацию государственной национальной политики, в сферу межнациональных отношений, в республике почти 800 тысяч. То есть почти каждый четвертый житель нашей республики так или иначе участвует в наших мероприятиях. Это большая армия людей, которых уже можно причислить к этнографически грамотным, — продолжил Шарипов.



Работая в этом направлении, Дом дружбы народов в Казани организует уроки дружбы и согласия, сообщил Шарипов. Эти занятия проходят уже 7 лет. Иногда при возможности — за пределами Казани. Сейчас это в большей степени общественное движение, движение активистов. В последнее время уроки дружбы и согласия стали проходить в рамках проекта «Пушкинская карта». Сама идея подобных занятий возникла в связи с тем, что в современной школе еще нет системного подхода к этнографическому образованию.

— Сегодня вопросы этнографического образования относятся больше к самообразованию, — заметил спикер. — В школе нет такого специального предмета, который бы отдельно давал эти вопросы. Это уроки истории, обществознания, географии. Это и уроки экономики. Из этих предметов в целом можно понять, как устроено наше государство, как выстраиваются межнациональные отношения. Но системного подхода в чем-то не хватает.

Фото: Тимур Рахматуллин

В то же время, например, в Сингапуре четыре раза в неделю проходят уроки расовой гармонии, отмечает Шарипов. По его мнению, этнографическая грамотность играет не последнюю роль в межнациональных отношениях.

— Для того, чтобы в обществе были мир и согласие, нужно знать и понимать историю и особенности каждого из народов, который у нас живет, — говорит директор «Дома дружбы народов». — Мы детям всегда говорим: «Мы должны понимать, какие отношения между народами являются правильными, а какие — абсолютно недопустимы». Вплоть до того, какие слова нельзя употреблять, на чем нельзя акцентировать внимание. Поэтому большой этнографический диктант как раз направлен на то, чтобы обратить внимание всех на то, что этнографическая грамотность — это наша проблемная зона.

«Тренд такой, что меняется национальный состав континентов, государств»

Особенно актуальны эти вопросы сейчас, во время проведения Всероссийской переписи населения. Шарипов заявил, что ожидается значительная разница между результатами прошлой переписи и нынешней.

— Это именно год больших сдвигов в миграционной ситуации, — пояснил спикер. — В целом в мире тренд такой, что меняется национальный состав континентов, государств, в том числе нашего. И регионов тоже. Для нас, для Ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана, это рабочие документы, они у меня на рабочем столе. Выезжая в любой из населенных пунктов, мы поднимаем результаты переписи и смотрим национальный состав этих районов и городов. И мы по своей работе видим, что за 10 лет он уже значительно изменился. До пандемии Татарстан регулярно принимал и ставил на учет до 300 тысяч иностранных граждан. Они приезжали и уезжали. Но в целом работа миграционных служб обозначается такими цифрами. Наш Казанский федеральный университет является вторым в России вузом по количеству иностранных студентов. Первый — Московский университет дружбы народов. Наша республика, Казань — это вообще центр притяжения иностранных студентов. Ну и рынок труда в Татарстане тоже очень привлекательный.

Фото: Ринат Назметдинов