Президент УНИКСа рассказал о возможности сохранить лидерство клуба в Единой лиге ВТБ

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев высказал свое мнение по поводу лидерства команды в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщило «РИА Новости».

Богачев считает, что игрокам УНИКСа будет непросто сделать это, если учесть сложный календарь игр команды во внутреннем чемпионате и Евролиге. Сейчас УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ, победив московский ЦСКА и выиграв пять матчей из шести. Президент клуба считает, что впереди очень напряженный чемпионат и многое зачастую зависит от одного игрока. Поэтому важно избежать травм и болезней среди командного состава.

В ноябре УНИКСу предстоят три матча: в Греции, Астане и Казани. По словам Богачева, не остается времени даже на тренировки, а не только тактические изменения в команде.

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7 ноября УНИКС обыграл ЦСКА в матче недели в Единой лиге ВТБ. Матч в Казани завершился со счетом 69:64.



Дарья Акимова