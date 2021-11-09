В Санкт-Петербурге перед судом предстанет фальшивомонетчик, отправивший подделки покупателю из Казани

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города Санкт-Петербурга. Он обвиняется в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в прошлом году мужчина отправил 15 поддельных денежных купюр по почте «покупателям» в Казани и Ижевске. Обвиняемого задержали в феврале текущего года. При обыске в двух его квартирах в Санкт-Петербурге оперативники обнаружили и изъяли две фальшивые купюры.

Фото: realnoevremya.ru



Свою вину мужчина частично признал, его поместили под домашний арест. В ближайшее время уголовное дело направят в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В июне прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовном делу в отношении пятерых жителей Казани и жительницы Грозного, которые обвинялись в хранении, перевозке или сбыте поддельных денег, совершенных в крупном размере организованной группой.



Татьяна Леухина