В Татарстане будут судить преступную группу фальшивомонетчиков

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовном делу в отношении пятерых жителей Казани и жительницы Грозного. Их обвиняют по ч. 3 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, совершенные в крупном размере организованной группой).



По версии следствия, жительница Грозного с октября по декабрь 2019-го приобрела не менее 1 089 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей за 1,5 млн рублей. Соучастники перевезли фальшивые деньги из Чеченской Республики в Татарстан, чтобы сбыть.

С декабря 2019-го по январь 2020-го обвиняемые сбыли в торговых точках в Казани, Альметьевске и Лениногорске фальшивок на 70 тысяч рублей. Тогда их задержали. При обысках у них изъяли еще 974 такие купюры. Часть фальшивок они уничтожили до приезда оперативников.

Лишь двое из соучастников признали свою вину. Жительница Грозного находится под стражей, трое — под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде. Имущество обвиняемых на сумму более чем 2 млн рублей арестовано. Уголовное дело направят в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщил главный помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет суд над 23-летним местным жителем, оплатившим спа-услуги двумя фальшивыми 5-тысячными купюрами. Он обвиняется в хранении и перевозке в целях сбыта поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Маргарита Головатенко