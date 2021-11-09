Татарстан получит субсидии на посадку виноградников и уход за ними

Правительство России с 2022 по 2024 год выделит из федерального бюджета нескольким российским регионам почти 7,5 млрд рублей на стимулирование развития виноградарства и виноделия. Среди получателей субсидии — Татарстан.

Помимо республики, средства получат Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия — Алания, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край, Севастополь.

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В 2022 году из бюджета регионам выделят 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 2,496 млрд рублей, в 2024 году — почти 2,596 млрд рублей.

Эти средства пойдут на покупку посадочного материала виноградных растений, для обеспечения закладки виноградников, ухода за ними, осуществления мелиорационных мероприятий, в том числе для установки систем ирригации и орошения, для организации виноградных питомников, пишет ТАСС.

В Татарстане первый промышленный виноградник появился в 2016 году. Его создатель Айрат Ялалетдинов ранее был участником спецпроекта «Реального времени».

Татьяна Леухина