В Татарстане установили среднюю и максимальную плату за детский сад на 2021 год

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Кабмин Татарстана утвердил два постановления, одно устанавливает среднюю плату за присмотр и уход в детсадах, другое — максимальную плату. Оба документа определяют расценки на 2021 год.

Исходя из таблицы по средней плате, за три часа, проведенных ребенком в детсаде, необходимо заплатить 680 рублей за ясельную группу (340 руб. для многодетных семей) и 614 за ребенка от трех лет (307 руб.)

Если детсад работает 24 часа, то плата за ясли может составить 3 148 рублей (1 574 руб.), за обычную группу придется выложить 2 157 рублей (1 079 руб.)

Максимальная плата за пятидневный детсад, работающий 3 часа в день, для обычной семьи составит 814 рублей для детей от 2 месяцев до 3 лет (407 для многодетных семей) и 821 для детей от 3 лет (411 руб.). Круглосуточная пятидневка обойдется максимум в 3 982 рубля и 4 048 рублей за ясли и обычную группу соответственно. Для семей, где трое и более детей, эти суммы составят 1 991 и 2 024 рубля.