Казанские курьеры в октябре заработали более 72 тысяч рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани курьеры в среднем за октябрь заработали более 72 тысяч рублей. Такие данные привели по результатам исследования эксперты сервиса доставки готовой еды Delivery Club.

В пресс-службе Delivery Club рассказали, что за последние годы доставка еды стала одним из самых популярных видов подработки. Связано это с возможностью быстро приступать к работе, гибкостью и оплатой. Курьер может сам выбрать, сколько дней и часов в неделю ему работать. От количества часов зависит заработок. Поэтому активно работающие курьеры могут зарабатывать хорошие суммы.

Фото: pixabay.com

Согласно другому недавнему исследованию, в Казани стали чаще покупать и продавать вещи с доставкой. Топ самых популярных товаров с доставкой в Казани — электроника, личные вещи, запчасти, товары для хобби и отдыха, а еще для дома и дачи.



Дарья Акимова