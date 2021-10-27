В Казани стали чаще покупать и продавать вещи с доставкой

Количество сделок среди частных продавцов с доставкой в Казани увеличилось на 8% за год, согласно данным «Авито».



Чаще всего горожане заказывают товары из Москвы. Столица остается на первом месте и по количеству получающих казанские посылки, далее следуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Самара.

Чаще всего в C2C-сделках участвовали товары из категории категорий «Хобби и отдых», «Личные вещи», «Электроника», «Запчасти и аксессуары» и «Товары для животных». Самые популярные для доставки товары — взрослая и детская одежда и обувь, запчасти и аксессуары для автомобилей и товары для компьютера.

Топ самых популярных товаров с доставкой в Казани — электроника, личные вещи, запчасти, товары для хобби и отдыха, а еще для дома и дачи.

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За последний год в столице Татарстана спрос на курьеров вырос в 5,1 раза, а за октябрь — на 21%.

Маргарита Головатенко