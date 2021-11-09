Казанский суд вернул в Генпрокуратуру «дело МЧС» из-за непонятного обвинения

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотикова

Сенсационное решение только что принял Советский райсуд Казани. Он постановил вернуть в Генпрокуратуру РФ уголовное дело бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух руководителей коммерческой службы спасения «ОДС РТ». Причиной стало «непонятное» защите и суду обвинение, передает с заседания журналист «Реального времени».



Недоумение у подсудимых, адвокатов и суда вызвала сумма ущерба в 133,4 млн рублей, причиненного, по версии обвинения, неустановленным организатором преступной группы, тремя подсудимыми и их неустановленными соучастниками. При этом подсудимым Ильхаму Насибуллину, Ленуру Зиннатуллину и Ильнару Гимадиеву вменяется присвоение иных сумм — 121 млн, 57 млн и 22 млн рублей соответственно, а на троих — 118,9 млн рублей.

Попытки суда уточнить у группы обвинителей, откуда взялась цифра 133, успехом не увенчалась. Неясной осталась и возникшая разница в сроках совершения преступления. Группа с организатором действовала с 2013 года, а Насибуллина обвиняют в преступлениях начиная с 2014-го.

Кроме того, в деле вскрылся еще ряд процессуальных нарушений. В том числе факт, что Зиннатуллину предъявлено совершение преступлений совместно с Гимадиевым, а Гимадиеву совместное совершение с Зиннатуллиным не вменяется.

На возврате дела прокурору настаивали все подсудимые, их адвокаты. Не возражала и потерпевшая по эпизоду мошенничества на 950 тысяч рублей. Категорически против были лишь прокуроры.

Напомним, вину трое фигурантов дела не признают, а личность неустановленного организатора силовики не раскрывают.