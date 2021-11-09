Главное к утру: в Татарстане подорожал «борщовый набор», объяснения сбоев сроков QR-кодов от Минцифры
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 ноября:
- В Татарстане создали межведомственную рабочую группу, которая займется координацией мероприятий, проводимых при подготовке и проведении в 2022 году празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Рабочая группа должна обеспечить координацию взаимодействия органов исполнительной власти и муниципальных образований, а также организаций и учреждений.
- В Татарстане за неделю, с 25 октября по 1 ноября, повысились цены на некоторые продукты так называемого «борщового набора». Так, дороже стали картофель и свежая белокочанная капуста. По подсчетам Татарстанстата, в республике за неделю цены на картофель выросли на 2,37% до 39,33 руб/кг. Капуста подорожала на 1,34%. По состоянию на 1 ноября средняя потребительская цена на нее составила 37,02 руб/кг. Из «борщового набора» за прошлую неделю в Татарстане подешевели лук и морковь. Средняя цена на лук на 1 ноября составила 29,54 руб/кг, на морковь — 34,27 руб/кг.
- Президент США Джо Байден заявил, что привлек киберпреступников к ответственности, как и обещал это российскому лидеру Владимиру Путину. Сегодня россиянину Евгению Полянину, подозреваемому в хакерских атаках, предъявили обвинение. Группировка REvil, к которой якобы имеет отношение россиянин Полянин, по версии американских властей, причастна к кибератакам на 175 тыс. компьютеров по всему миру.
- На российском портале госуслуг выпущено порядка 50 млн сертификатов о вакцинации и у 300 тысяч людей они были с ошибками в плане срока действия. Как пояснили в Минцифры, сбой произошел из-за введения единой формы сертификата для тех, кто привился или переболел коронавирусом. Выпущенные документы нужно было оперативно обновить, однако на разработку, внедрение и тестирование такой операции оставалось мало времени. В итоге смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных. Проблему удалось разрешить за несколько часов. Сайт и мобильные приложения портала работают в стабильном режиме.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. В числе задач указана организация взаимодействия органов публичной власти в сфере стратегического планирования в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов и многое другое.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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